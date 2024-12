NOS Nieuws • gisteren, 22:37 Topman chipmaker Intel onverwacht opgestapt, beurskoers stijgt

Topman Pat Gelsinger stapt op bij de Amerikaanse chipproducent Intel. Zijn onverwachte vertrek hangt waarschijnlijk samen met de tegenvallende bedrijfsresultaten, waarbij het bedrijf op het gebied van (AI) kunstmatige intelligentie door concurrenten voorbij wordt gestreefd.

Intel was lange tijd een voorloper die nagenoeg alle persoonlijke computers van rekenkracht voorzag. Maar deze prominente positie dreigt het bedrijf nu kwijt te raken.

Vertrekkend topman Gelsinger leidde het bedrijf bijna vier jaar. Hij noemt zijn vertrek bitterzoet: "Het was een uitdagend jaar voor ons allemaal. We hebben moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen moeten nemen."

Na de aankondiging van Gelsingers vertrek steeg de beurskoers van Intel met drie procent. Het afgelopen jaar is het concern ruim vijftig procent in waarde gedaald. De omzet loopt al een paar jaar terug en het bedrijf heeft onlangs 15.000 banen geschrapt.

Afwezigheid van AI

Het vertrek van Gelsinger is een teken aan de wand. De worsteling van Intel wordt onder andere toegeschreven aan AI (kunstmatige intelligentie): het lukt het bedrijf niet om concurrerend te zijn op dit gebied. Wil het bedrijf weer succesvol worden, dan moet de koers worden gewijzigd, zo vinden veel analisten.

"Hoewel de strategie van Gelsinger over het algemeen succesvol was, geloven we niet dat Intel de kracht heeft om concurrerend te zijn, vanwege de afwezigheid van AI", zegt analist Chris Caso van Wolfe Research tegen Bloomberg.

Zo is een andere Amerikaanse chipmaker, Nvidia, wel tijdig in AI gestapt. Deze chipmaker is nu een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld.

Gevolgen voor ASML

De problemen bij Intel hebben ook gevolgen voor ASML, de maker van chipmachines in Veldhoven. ASML presenteerde in oktober tegenvallende kwartaalcijfers. Hoewel de vraag naar chips voor AI-toepassingen groot blijft, ontvangt ASML minder nieuwe bestellingen dan analisten hadden verwacht. Een van de oorzaken is de tegenvallende vraag van Intel.

Zo zei het Amerikaanse bedrijf eerder tientallen miljarden euro's in de Europese chipproductie te willen investeren, maar kwam het daar later van terug. Zo werd de bouw van een nieuwe productielocatie in Duitsland uitgesteld. Ook dat heeft gevolgen voor het orderboek van ASML.

De (tijdelijke) opvolgers van Gelsinger zeggen dat er nog veel werk te doen is, maar zijn vastbesloten hun concurrentiepositie te versterken en het vertrouwen van investeerders terug te winnen.