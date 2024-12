NOS Bart Kamphuis

NOS Nieuws • gisteren, 17:26 Kinderopvang zegt nee tegen zzp: 'Het wordt spannend' Billie Slagboom redacteur economie

Billie Slagboom redacteur economie



Opeens kreeg zzp'er Hava Badur allerlei contracten aangeboden. Binnen een paar dagen werd ze benaderd door drie detacheringbureaus en gingen meerdere van haar opdrachtgevers met haar om tafel zitten. "Wat gebeurt er allemaal?" dacht ze.

Steeds meer bedrijven kondigen aan vanaf 1 januari te stoppen met de inzet van zzp'ers. Dan gaat de Belastingdienst actief handhaven op schijnzelfstandigheid, oftewel op zzp'ers die volgens de wet eigenlijk werknemers zijn. Maar veel sectoren kunnen niet zonder dit personeel, omdat er al nijpende tekorten zijn. En dus zijn werkgevers volop bezig met het zoeken naar alternatieven.

Vooral de kinderopvang trekt een lijn in het zand. Zo'n tien procent van de werkenden in de kinderopvang is zzp'er, maar deze groep komt bij bijna geen enkel bedrijf meer aan werk in het nieuwe jaar. Werkgevers zijn het erover eens dat je als freelancer in de kinderopvang altijd schijnzelfstandige bent.

'Verleidingsactie'

Het liefst willen kinderopvangorganisaties dat zzp'ers bij hen in dienst komen. "We zijn bezig met een grote verleidingsactie om te zorgen dat ze bij ons in dienst komen," vertelt Jeanine Lemmens, CEO van kinderopvang Partou. Bedrijven in de sector prefereren vaste gezichten op de groepen, maar veel freelancers vrezen dat ze te veel vrijheid kwijtraken.

Om ze te lokken, kijken werkgevers nu hoe ze meer flexibiliteit kunnen aanbieden in loondienst. Zo starten grote bedrijven een interne flexpool, waarbij werknemers op verschillende locaties van het bedrijf kunnen werken. "We hebben al zo'n honderd zzp'ers die de overstap gemaakt hebben naar loondienst," vertelt Lemmens.

Toch is bij de meerderheid van de freelancers in de sector nog niet doorgedrongen dat ze volgend jaar niet meer aan de bak komen. "Veel van mijn collega's zeggen dat ze doorgaan als zzp'er," vertelt Hava Badur, die zelf pedagogisch medewerker is. "Ze denken dat de overheid hen alleen maar bang probeert te maken."

Detachering

Daarnaast wenden bedrijven zich tot uitzend- en detacheringbureaus. "De aanvraag neemt enorm toe," vertelt Femke de Bruijn van TMI, detacheerder in de zorg en kinderopvang. Vier weken geleden had het bedrijf nog 800 mensen in dienst, inmiddels is dit al gegroeid naar 1200. De detacheerder verwacht dat de meeste overstappers nog zullen volgen. "Pas als een zzp'er merkt dat hij écht niet meer kan werken."

De verwachte groei van detachering wordt door veel organisaties met lede ogen aangezien, want het is vaak duurder omdat de bureaus ook winst willen maken. BK, de branchevereniging van de kinderopvang, vreest dat daardoor de kinderopvang duurder wordt. "Dan belanden we van de regen in de drup, en zijn ouders uiteindelijk de dupe."

Andere sectoren Niet alle sectoren geven zo'n duidelijk signaal af als de kinderopvang. In de bouw en de cultuur bijvoorbeeld heerst nog veel onduidelijkheid. Hier zullen bedrijven ook volgend jaar nog gebruik maken van zzp'ers die eigenlijk schijnzelfstandigen zijn, terwijl ze ondertussen naar alternatieven zoeken. De regering heeft gezegd het eerste jaar 'terughoudend' te zijn met boetes. Wel kunnen er later naheffingen volgen. De grens tussen een schijnzelfstandige en een echte ondernemer is in deze sectoren vaker onduidelijker, omdat hier ook klussen mogelijk zijn die wél door zzp'ers kunnen worden gedaan. Ook in de zorg en de beveiligings- en schoonmaaksector geven steeds meer bedrijven aan helemaal te stoppen vanaf 1 januari. In de zorg wordt veel gekeken naar samenwerkingen met uitzendbureaus.

De Bruijn denkt niet dat alle zzp'ers in de kinderopvang de overstap naar detachering maken. "Ik denk ook niet dat het wenselijk is als de hele opvang draait op bureaus, maar je hebt altijd een flexibele schil nodig."

Zzp'er Badur maakt volgende maand de overstap naar detacheerbedrijf TMI. "Ik had opeens door hoe serieus het was. Ik ga de vrijheid wel missen, maar daarom kies ik ook voor detachering en niet voor loondienst bij één bedrijf. Ik heb in ieder geval zekerheid."

Kinderopvang Partou is nu druk in de weer met de roosters voor januari. "Het gaat wel echt spannend worden," zegt Lemmens. Maar ze zal onder geen beding willen terugvallen op zzp'ers. "Anders geef je een verkeerd signaal af. "We willen voet bij stuk houden. In buurlanden zijn ze ook niet afhankelijk van zzp'ers."

Partou en andere grote organisaties achten de kans klein dat ze veel vaker dan nu groepen moeten sluiten.