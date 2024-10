Niki Schepers Niki Schepers in haar foodtrailer

NOS Nieuws • vandaag, 16:21 Leven van je eigen toetjes of foodtruck: meer zelfstandigen in de catering

Wie weleens op een foodtruckfestival rondloopt, ziet een enorme verscheidenheid aan keukens en smaken. Dat brede aanbod weerspiegelt de grote toename van eenpersoonsbedrijven in de evenementencatering. Tussen 2007 en 2024 is dit aantal bijna vertienvoudigd, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het totale aantal bedrijven in de evenementencatering verzesvoudigde in deze periode: van 4240 naar 27.110. De zzp'ers zijn daar dus in grote mate verantwoordelijk voor: het aantal zelfstandige eventcateraars groeide van 2565 in 2007 naar 24.400 in 2024.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tekent aan dat het niet zeker is dat alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel daadwerkelijk actief zijn. Volgens KHN is er sprake van "een bredere trend waarin zelfstandigen verschillende mogelijkheden openhouden om flexibel in te spelen op uiteenlopende opdrachten".

Oude koeientrailer

Een van de vele zelfstandige cateraars is Niki Schepers (34) uit Enschede. Ze werkte jarenlang in de horeca en besloot rond de coronaperiode om een eigen bedrijf te starten: 't Smelt. Met een foodtrailer gespecialiseerd in alles wat smelt - kazen, chocola - staat Schepers op festivals en evenementen.

Het idee voor 't Smelt begon met oude koeientrailer, die bij de woning van Schepers stond. "Ik dacht: het is leuk om daar een foodtruck van te maken. Toen heb ik hem met vrienden en familie helemaal verbouwd." Ze wilde met de foodtruck "iets anders doen dan wat iedereen doet; de standaard hamburgers". Na een brainstorm werd het fondue.

Schepers ziet de laatste jaren steeds meer verschillende foodtrucks op festivals, vaak gerund door eenpitters. "De concurrentie neemt toe."

Eigen draai

Ook Titia Hartvelt (59) van Toetjes van Titia uit Hilversum zegt dat er veel zzp'ers in de cateringsector zijn, "maar iedereen wel met een eigen draai, een eigen specialisme". Zelf begon ze in 2019 met haar bedrijf in desserts en taarten, omdat ze de keuze in restaurants vaak maar beperkt vond. "Altijd maar weer de crème brûlée en tiramisu."

Margot Brakel Titia Hartvelt bij het Filmtheater in Hilversum, waar ze ook aan levert

Hartvelt levert haar toetjes en taarten aan horecabedrijven, en werkt ook als cateraar op feesten en partijen. Ze is er - vijf jaar na de start van haar bedrijf - behoorlijk veel tijd aan kwijt. "Zo'n 30 uur per week, en ik werk daarnaast nog 32 uur als verslaggever."

Ze zou wel vaker op vakantie willen, maar los daarvan vindt Hartvelt de drukte prima. "Ik heb het geluk dat ik maar vijf uur slaap nodig heb, dan hou je veel tijd over."