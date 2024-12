ANP Fouad L.

NOS Nieuws • gisteren, 15:49 Erasmusschutter besprak moorden met denkbeeldige computer

Erasmusschutter Fouad L. zegt dat hij tot zijn daden werd gedwongen door een computer in zijn hoofd. De rechtbank wees extra onderzoek hiernaar af, tot grote opluchting van nabestaanden.

Fouad L. staat terecht voor de moord op zijn buurvrouw, zijn 14-jarige buurmeisje en een docent in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, in september vorig jaar. Vandaag was hij voor het eerst zelf aanwezig in de rechtbank.

De extra beveiligde zittingszaal zat bomvol, onder andere met nabestaanden. De rechtbank vond het belangrijk dat zij de verdachte alvast een keer gezien zouden hebben. Zo'n 150 mensen van het Erasmus MC konden meekijken via een videoverbinding.

"Hoe is het voor u om hier zo binnen te komen?", wilde de rechtbankvoorzitter weten, toen de nu 33-jarige Fouad L. plaatsnam in de zaal. "Ik hou niet zo van zalen vol mensen, dus laten we beginnen", antwoordde de verdachte, gehuld in een trui van de gevangenis in Vught. Inhoudelijk wilde hij over de zaak niets kwijt.

Denkbeeldige computer

Zijn advocaten vroegen de rechtbank opnieuw onderzoek te doen naar zijn geestesgesteldheid. Fouad L. heeft namelijk verteld dat hij tot zijn daden is gedwongen door een denkbeeldige computer in zijn hoofd. Die heeft hij in zijn jeugd uit eenzaamheid verzonnen om mee te praten.

Volgens zijn advocaten heeft Fouad L. aangegeven dat hij geen weerstand kon bieden tegen deze computer. Die was soms "dwingend en commanderend", waardoor hij dingen moest doen die hij zelf niet wilde.

Het OM gelooft daar niet in. "Hij was zich er heel goed van bewust dat het plan dat hij maakte een gruwelijk plan was", zei de officier van justitie. "Hij voerde een innerlijke discussie hoeveel mensen hij zou gaan vermoorden en of daar ook kinderen bij zouden zitten."

Applaus van nabestaanden

Deskundigen hebben bij Fouad L. al stoornissen vastgesteld, waardoor ze adviseren hem tbs met dwangverpleging op te leggen. De rechtbank vond verder psychologisch onderzoek niet nodig.

De beslissing van de rechtbank leidde tot applaus uit de zaal van nabestaanden. "Zij vonden het een lulverhaal, bedoeld om de boel te rekken en te traineren", reageert hun woordvoerder Niels Dekker. "Zij hopen dat deze zaak zo snel mogelijk achter de rug is."

De zitting van vandaag was voor nabestaanden erg zwaar, zegt Dekker. "Zij vonden het erg spannend en confronterend om hem te zien."

Wraak

Fouad L. handelde uit wraak, denkt het Openbaar Ministerie. Zijn buurvrouw had meldingen over hem gedaan vanwege overlast en dierenmishandeling. Voor dat laatste is Fouad L. ook veroordeeld.

Ook was hij gebrouilleerd geraakt met de Erasmus Universiteit, waar hij geneeskunde studeerde. Hij stond op het punt zijn diploma te krijgen, maar de universiteit wilde dat hij eerst zou meewerken aan psychologisch onderzoek. Het OM had namelijk gewaarschuwd voor "zorgwekkend en psychotisch gedrag" en wilde voorkomen dat hij als arts aan de slag zou gaan.

Op een internetforum beschreef Fouad L. zijn woede over zowel de universiteit als zijn buurvrouw. Ook zei hij te worstelen met alcoholisme. Een maand voor de schietpartij kreeg hij te horen dat hij zijn huis uit moest, omdat hij de huur al maanden niet meer had betaald.

Intelligent en berekenend

In de jaren die voorafgingen aan de drievoudige moord, kwam Fouad L. in aanraking met allerlei zorgverleners en instanties. Toch hadden die het drama niet kunnen voorkomen, bleek uit onderzoek naar hun betrokkenheid.

De verdachte is zeer intelligent en berekenend en wist zo alle hulpverlening op afstand te houden. Intussen bereidde hij de schietpartij maandenlang voor, vermoedt het OM.

De zaak wordt eind januari inhoudelijk behandeld.