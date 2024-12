Forse straffen geëist tegen sjoemelende olympische 3x3-basketballers België

Het openbaar ministerie in Antwerpen heeft forse straffen geëist tegen leden van het Belgische 3x3-basketbalteam dat deelnam aan de Olympische Spelen van Tokio. Tegen aanvoerder Nick Celis (foto hierboven) werd de zwaarste straf geëist: een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro.

De Belgen kwalificeerden zich voor de Spelen van Tokio door resultaten van fictieve toernooien te laten meewegen. De 3x3 Belgian Lions, zoals de ploeg in België wordt aangeduid, gaven aan de internationale basketbalbond FIBA resultaten door van niet-bestaande toernooien. Het gesjoemel leverde het team een hogere positie op de wereldranglijst op, waardoor de Belgen zich kwalificeerden voor de Spelen.

Gerommeld

Uit onderzoek bleek ook dat er was gerommeld met corona-attesten, coronabewijzen voor reizen naar het buitenland, om makkelijker aan toernooien mee te kunnen doen.

Celis had daarbij volgens het OM een voortrekkersrol en was ook betrokken bij het vervalsen van corona-attesten. Zes andere aangeklaagden, onder wie zijn voormalige teamgenoten Thierry Mariën en Anthony Chada, hoorden celstraffen tot twintig maanden voorwaardelijk eisen plus boetes tot 6.400 euro.