Gouden 3x3-basketballers revancheren zich met World Tour-winst in Abu Dhabi

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben weer een internationaal succes geboekt. Team Amsterdam - met drie spelers van de gouden olympische ploeg - is winnaar geworden van de World Tour in Abu Dhabi.

Worthy de Jong, Jan Driessen en Arvin Slagter versloegen samen met Bryan Alberts in de finale Miami met 21-14. Alberts, de vervanger van Dimeo van der Horst (die op de proftour uitkomt voor Team Utrecht), had met vijf rake tweepunters in het laatste duel een belangrijk aandeel in de toernooiwinst.

FIBA Worthy de Jong

Eerder dit seizoen schreven de Nederlanders ook al de World Tour van Ulaanbaatar in Mongolië op hun naam. Door de winst in Abu Dhabi is Team Amsterdam opgeklommen naar de vierde plek in de tussenstand van het internationale profcircuit en maakt het een goede kans om deelname aan de finale in Hong Kong (22 tot en met 24 november) af te dwingen.

Revanche

De prestatie van de Nederlandse 3x3 basketballers in het emiraat Abu Dhabi is een mooie revanche voor de voortijdige uitschakeling bij de World Tour in Amsterdam twee weken geleden. Toen vlogen ze er in de Gashouder voor eigen publiek in de kwartfinale uit tegen het uit vier Belgen bestaande Riffa.

In Abu Dhabi rekende Amsterdam in de groepsfase eerst af met datzelfde Riffa (20-19) en daarna met het Duitse Düsseldorf (21-14). In de kwartfinale moest Liman uit Servië er met 22-14 aan geloven en vervolgens in de halve finale Raudondvaris uit Litouwen, eveneens met 22-14.

In de finale raakte Driessen bij een 8-7 achterstand geblesseerd aan zijn oog, maar hij kon verder spelen. Nadat Amsterdam via scores van De Jong, Driessen en Alberts (tweepunter) was uitgelopen naar 17-12, maakte Driessen met een dunk voortijdig een einde aan de finale.

De winst in Abu Dhabi levert de Nederlanders een prijzengeld van 37.000 euro op.