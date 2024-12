Meer asielzoekers aan het werk door ruimere regels

Het aantal asielzoekers met een baan is dit jaar flink toegenomen. Het zijn er vier keer zo veel als in 2023, meldt uitkeringsinstantie UWV.

De belangrijkste verklaring is dat asielzoekers sinds dit jaar het hele jaar door mogen werken. Vorig jaar was dat nog begrensd tot 24 weken. Door het loslaten van die beperking is de drempel om een asielzoeker in dienst te nemen voor werkgevers flink verlaagd.