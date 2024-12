Werkonderbrekingen in negen van de tien Duitse Volkswagen-fabrieken

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Dat er bij Volkswagen ingegrepen moet worden om te kunnen concurreren met andere merken lijkt onvermijdelijk. Maar de werknemers staan heel sterk, mede vanwege de geschiedenis. Het bedrijf is ooit opgericht door de nazi's met in beslag genomen geld van de vakbonden. Na de oorlog is besloten om de fabrieken in het algemeen belang te laten doordraaien, en uiteindelijk is in een speciale Volkswagenwet onder andere vastgelegd dat werknemersorganisaties en de deelstaat Nedersaksen veel zeggenschap hebben. Zij kunnen beslissingen blokkeren. Dat geldt nog steeds en dat maakt het doorvoeren van ingrepen die het personeel kunnen raken enorm moeilijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook in het belang van het personeel dat Volkswagen een winstgevend bedrijf is."