NOS Voetbal • vandaag, 16:30 Kuipers helpt Twente aan comeback en velt oud-werkgever Go Ahead Eagles

3:11 Bekijk de samenvatting van FC Twente - Go Ahead Eagles

FC Twente heeft met pijn en moeite de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen. Uitgerekend voormalig Go Ahead-verdediger Bas Kuipers hielp Twente in de slotfase aan een 3-2 zege in Enschede.

De Tukkers houden door de overwinning de vijfde plaats in de eredivisie stevig in handen met 28 punten uit 14 wedstrijden. Go Ahead staat op een gedeelde achtste plaats met 18 punten uit 14 duels.

NOS

Nog maar net bekomen van de teleurstellende nederlaag tegen het Belgische Union Sint-Gilles (0-1) in de Europa League, kreeg Twente in de eerste helft nieuwe tegenvallers te verwerken.

Tyton vervangt Unnerstall

Jakob Breum schoot Go Ahead in de 24ste minuut vanuit een omschakelmoment op voorsprong. De middenvelder liet Twente-doelman Przemyslaw Tyton, die de in de warming-up geblesseerd geraakte Lars Unnerstall verving, ook kansloos bij de 0-2 voor de bezoekers.

Twente-verdediger Gustaf Lagerbielke leverde de bal kinderlijk eenvoudig in, waarna Go Ahead direct weer toesloeg. Breum kapte de inkomende Youri Regeer mooi uit en zette Go Ahead op een ruimere voorsprong.

Sam Lammers gaf Twente vlak voor rust weer hoop door met een geplaatste bal de aansluitingstreffer te maken.

ANP Sam Lammers viert zijn goal voor FC Twente tegen Go Ahead

Het spel ging na rust op en neer. Twente leek aanvankelijk niet bij machte om de gelijkmaker te maken, totdat Sem Steijn op aangeven van Michal Sadilek met een fraaie volley voor de 2-2 zorgde.

Geloof

Het publiek in de Grolsch Veste geloofde er ineens weer helemaal in en onder aanvoering van de fanatieke Twente-aanhang jaagde de ploeg van trainer Joseph Oosting op de zege. En die kwam er ook.

Uitgerekend Kuipers, die afgelopen zomer van Go Ahead naar Twente vertrok, hielp in de 81ste minuut zijn team met een kopbal aan de winst.

Kuipers vierde zijn treffer aanvankelijk op uitgelaten wijze, maar hield zich twee seconden na zijn goal toch maar in uit respect voor zijn oude werkgever.