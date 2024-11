Ambassadeur van Georgië in Nederland stapt op om EU-beleid

Embassy of Georgia to the Kingdom of the Netherlands

De ambassadeur van Georgië in Nederland heeft zijn ontslag ingediend, laat zijn zus weten via Facebook . Ook verschillende Georgische media schrijven over het opstappen van ambassadeur David Solominia.

Het is al weken onrustig in de voormalige Sovjetrepubliek, sinds de pro-Russische partij Georgische Droom in oktober de verkiezingen won, vooral in de hoofdstad Tbilisi. Het is de vraag of die verkiezingen eerlijk zijn verlopen. De oppositie stelt dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd, met hulp van Rusland.