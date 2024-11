EPA Een demonstrant gooit een steen naar de politie

NOS Nieuws • vandaag, 12:38 Meer dan honderd aanhoudingen na demonstraties in Georgië

In Georgië zijn gisteravond en vannacht meer dan honderd demonstranten opgepakt. Zij betoogden tegen het besluit van de regering om de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie met vier jaar uit te stellen.

De betogers gingen gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag in een aantal steden de straat op. In de hoofdstad Tbilisi gebruikte de politie waterkanonnen en pepperspray om de menigte uit elkaar te drijven.

Dit zijn beelden van gisteravond:

0:59 Hevige protesten in Georgië: 'We strijden tegen Rusland'

Journalist Gatool Katawazi, die onder meer werkt voor het dagblad Trouw, stond tussen de demonstranten. Ze noemde in het NOS Radio 1 Journaal de sfeer behoorlijk grimmig. "Toen demonstranten weigerden te vertrekken, greep de politie met geweld in." Volgens persbureau AP werden journalisten belaagd en werden via luidsprekers scheldwoorden en beledigingen naar de menigte geschreeuwd.

Het is de tweede dag dat protesten uit de hand lopen. Donderdag raakten tientallen agenten gewond en werden 43 mensen opgepakt.

Kawatazi verwacht vandaag nieuwe protesten. "Vanmorgen was het stil, maar vanavond zal het ongetwijfeld druk worden." In Georgië gaan evenementen niet door en zijn horecazaken gesloten "om mensen aan te sporen dat ze de straat op moeten gaan".

Uit peilingen blijkt dat veel inwoners van Georgië aansluiting willen bij de Europese Unie. Het land heeft lidmaatschap ook als doel opgenomen in de grondwet. Dat de plannen nu in de ijskast zijn gezet door regeringspartij Georgische Droom leidt tot woede onder de bevolking.

Hulp van Rusland

Het opschorten van de toetredingsgesprekken tot 2028 volgt op een resolutie die het Europees Parlement heeft aangenomen. Daarin staat onder meer dat de verkiezingen van vorige maand in Georgië moeten worden overgedaan.

Georgische Droom won in oktober de verkiezingen, maar over de uitslag zijn twijfels. De oppositie zegt dat er met hulp van Rusland is gefraudeerd.

Het Openbaar Ministerie in Georgië onderzoekt mogelijke fraude bij de verkiezingen. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stelden al vast dat er onder meer sprake was van het intimideren van kiezers.

'Onaanvaardbaar geweld'

Minster Veldkamp van Buitenlandse Zaken zegt op X geschokt te zijn door het geweld in Georgië, "waar veel burgers opstaan en zich uitspreken voor Europa". Hij noemt het geweld tegen demonstranten en journalisten onaanvaardbaar. "De mensen in Georgië verdienen onze steun."