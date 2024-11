ANP Demonstranten tijdens pro-Palestijnse actie bij de Stopera in Amsterdam

vandaag, 15:16 Pro-Palestijnse demonstratie bij stadhuis in Amsterdam

Bij de Stopera, het stadhuis van Amsterdam, hebben pro-Palestijnse demonstranten een betoging gehouden. Op het plein stonden naar schatting tegen de duizend mensen. Ze voerden naar eigen zeggen actie tegen "Israëls genocide op de Palestijnse bevolking".

Op een podium waren toespraken, onder meer van Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie, de Internationale Socialisten, Artsen voor Gaza en de Palestijnse Gemeenschap in Nederland. Daarna volgde een mars door de stad.

Een van de organisatoren is Nadia Slimi van BDS Nederland, een groepering die oproept tot een boycot en sancties tegen Israël. Zij is teleurgesteld in het Nederlandse beleid terwijl er "in de tussentijd mensen in Gaza zonder eten in tentjes zitten en continu worden gebombardeerd".

Een jonge vrouw zegt dat ze naar de demonstratie is gekomen "omdat we al een jaar massamoorden zien". Ze zegt er wakker van te liggen: "We staan samen op voor menselijkheid en tegen genocide. We moeten nooit de hoop verliezen."

Een Joodse man pleit voor rechtvaardigheid: "Iedereen moet tegen genocide zijn, iedereen moet tegen apartheid zijn en daarom zijn we hier."

Demonstratierecht

De organisatie wilde eigenlijk protesteren op de Dam, maar dat stond burgemeester Halsema niet toe uit angst voor confrontaties en ongeregeldheden. Zij vond de Dam niet geschikt, omdat het er vandaag extra druk is met winkelend publiek vanwege Sinterklaas en Black Friday.

Via een kort geding probeerde de organisatie alsnog voor elkaar te krijgen om op de Dam te mogen demonstreren, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk. Slimi noemt dat teleurstellend: "Het is een evident voorbeeld van de inperking van het demonstratierecht."

Een demonstratie tegen Jodenhaat werd eerder deze week al door de gemeente verwezen naar de Stopera in plaats van de Dam, vanwege drukte met winkelend publiek en de kans op "spontane tegengeluiden".

Informatiebord

Ook toen reageerden de organisaties teleurgesteld op dat besluit. Christenen voor Israël zei toen: "Het is diep triest dat anno 2024 de veiligheid van vreedzame demonstranten niet kan worden gegarandeerd op de Dam in Amsterdam."

Op de Dam is politie aanwezig en op een informatiebord staat dat demonsteren vandaag niet is toegestaan. De politie heeft daar twee mensen aangehouden. Een van hen is Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Hij had aangekondigd actie te gaan voeren tegen de pro-Palestijnse demonstratie.