Manifestatie tegen Jodenhaat in Amsterdam verplaatst naar Stopera

Een manifestatie tegen Jodenhaat in Amsterdam wordt donderdag bij de Stopera gehouden in plaats van op de Dam. De Amsterdamse driehoek wilde de manifestatie van christelijke en joodse organisaties niet op de Dam toestaan; de driehoek zei de veiligheid op die plek niet te kunnen garanderen.

"Het is diep triest dat anno 2024 de veiligheid van vreedzame demonstranten niet kan worden gegarandeerd op de Dam in Amsterdam", reageert Frank van Oordt, directeur van Christenen voor Israël. "De aanvraag voor de demonstratie werd ruim een week geleden al gedaan en er werd al snel akkoord op gegeven. De afzegging is een klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap."