NOS

NOS Nieuws • vandaag, 08:08 Warmtepompbezitters klagen massaal over onderhoud, tekort aan monteurs

Veel mensen met een warmtepomp in huis hebben problemen met het onderhoud ervan. De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg in een maand tijd bijna 2000 meldingen over moeilijk bereikbare onderhoudsmonteurs en een gebrek aan advies.

Driekwart van de melders zegt behoefte te hebben aan onderhoud, twee derde krijgt geen onderhoudscontract geregeld. Volgens de directeur van Vereniging Eigen Huis leidt dat tot problemen.

De meeste meldingen kwamen van mensen die een nieuwbouwwoning opgeleverd hebben gekregen. Vaak was er nog niets geregeld voor het onderhoud van de warmtepomp.

"Sommige huiseigenaren blijken jaren bezig te zijn met hun zoektocht naar een installateur of kunnen na een faillissement van de fabrikant niemand meer vinden en zitten na een storing letterlijk in de kou", zegt VEH-directeur Cindy Kremer. "Daar zijn we best van geschrokken."

Hoogwerker nodig

Wie een monteur nodig heeft, is soms lang aan het zoeken, zegt Vereniging Eigen Huis. De belangenvereniging voor huiseigenaren wil daarom dat de overheid meer duidelijkheid geeft waar een warmtepomp wel of niet mag worden geplaatst.

"We hebben meldingen gekregen van huiseigenaren waarbij de buitenunit op het dak is geplaatst tussen de zonnepanelen", vertelt Kremer. "Dan is er een hoogwerker nodig om het apparaat te onderhouden. Vind dan maar een bedrijf dat dit wil uitvoeren, tegen een acceptabele prijs."

Hybride warmtepompen

Ook het onderhoud van hybride warmtepompen, die in combinatie met een cv-ketel werken, leidt tot hoofdpijn bij eigenaren. De warmtepompinstallateur wil dat onderhoud vanwege de cv-ketel niet doen uit angst voor storingen en cv-ketel-bedrijven andersom ook niet.

Ook kregen huiseigenaren te horen dat het onderhoudsbedrijf waarmee ze een contract hadden, niet de juiste certificaten had om eraan te werken. In sommige gevallen hebben ze dan voor niets maandelijks geld betaald voor het onderhoudscontract.

Vereniging Eigen Huis vindt die praktijken kwalijk. "Het is belangrijk dat de installatiebranche zorgt voor voldoende deskundige installateurs die een heel verwarmingssysteem kunnen onderhouden, in plaats van alleen een hybride warmtepomp of een cv-ketel", zegt directeur Cindy Kremer.