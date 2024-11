Reuters Erling Haaland baalt na de 3-3 tegen Feyenoord

NOS Voetbal • vandaag, 07:38 'Disaster class' en 'Blue it', Engelse kranten fileren City na debacle tegen Feyenoord

In Rotterdam en omstreken stappen de meeste mensen net iets lekkerder uit bed vandaag na de bijzondere comeback van Feyenoord dinsdagavond bij Manchester City. De Rotterdammers kwamen in het Champions League-duel terug van een 3-0 achterstand en speelden uiteindelijk met 3-3 gelijk in Manchester.

Voor City-coach Pep Guardiola zal het gelijkspel beslist minder fijn aanvoelen, zeker wanneer hij deze ochtend de Engelse kranten onder zijn gehavende neus krijgt.

Geen masterclass zoals City die vaak laat zien, maar een "disaster class" volgens The Sun. De Daily Mirror kopt heel groot met "Blue it" - een creatieve variatie op blew it -, verwijzend naar het verspelen van de 3-0 voorsprong en de clubkleuren van City.

Ook de Daily Star gooit er een woordgrap in. Die krant spreekt over "another Feyen Mess" in plaats van another fine mess (weer een puinhoop).

Bekijk hieronder een selectie van de Engelse ochtendkranten.

De Engelse tabloids kunnen vaak meedogenloos zijn en na de zesde wedstrijd op rij die Manchester City niet wist te winnen, waren de messen vlijmscherp geslepen.

"Vergeet Tottenham (4-0 verlies, red.), dit was nog erger", aldus de Daily Mail. "Onvergeeflijke defensieve fouten die voortkomen uit vijf opeenvolgende nederlagen en geen vertrouwen om een wedstrijd uit te spelen zodra de Nederlanders een doelpunt maakten. De brute realiteit is dat Pep Guardiola nu flink wat werk te doen heeft."

"Als dit al geen crisis was, en laten we er geen doekjes om winden, het anders benoemen zou te vriendelijk zijn, dan is dat nu zeker wel."

Nadat Guardiola zichzelf had gekrabd en een bebloede neus aan de avond had overgehouden deed The Mirror een duit in het zakje door te stellen dat de spelers van City graag aan zelfkastijding deden.

"Guardiola grapte dat hij zichzelf misschien wel pijn wilde doen. Op het veld deelden zijn spelers die neiging tot zelfbeschadiging, met catastrofale gevolgen."

Diezelfde krant complimenteerde Feyenoord vervolgens met de getoonde vechtlust. "Feyenoord bleef dreigend, zelfs toen de ploeg op achterstand kwam en de wedstrijd gespeeld leek. De ploeg van Brian Priske verdient veel lof omdat de spelers weigerden te accepteren dat ze verslagen waren."