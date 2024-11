Staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah van kracht, het is rustig

Voor 60 dagen

Het bestand geldt voor zestig dagen. In die periode moeten beide partijen de wapens neerleggen. Afgesproken is dat Israëlische troepen vertrekken uit Libanon en Hezbollah zich terugtrekt tot het gebied ten noorden van de rivier Litani. Frankrijk en de VS gaan daarop toezien. Ook het Libanese leger wordt daartoe ingezet in Zuid-Libanon.

Formeel is het staakt-het-vuren een overeenkomst tussen Israël, Libanon en de bemiddelende landen; Hezbollah is officieel geen partij. Wel was bij de onderhandelingen bijvoorbeeld de Libanese parlementsvoorzitter Berri betrokken, die nauwe contacten heeft met de militante organisatie. Aangenomen wordt dus dat Hezbollah achter het akkoord staat. De deal heeft geen invloed op de oorlog in Gaza.