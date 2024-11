Met schram op de neus incasseert Guardiola Rotterdamse uppercut: 'Fans recht om te fluiten'

Niet afmaken

"Het is een bittere pil", aldus Guardiola. "We speelden goed en kwamen met 3-0 voor. Maar op het einde gaven we een goal weg en daarna waren we niet stabiel genoeg. Soms gaat het niet om goed voetballen. We waren altijd stabiel, maar nu even niet. We kunnen de wedstrijden niet afmaken."