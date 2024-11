ANP PVV-Kamerlid Van der Hoeff bij de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer

NOS Nieuws • gisteren, 23:04 Coalitie weigert verzoek oppositie over afzwakken onderwijsbezuinigingen, 'niet aan ons'

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB voelen er niets voor de onderwijsbezuinigingen van tafel te halen, zoals de oppositie wil. Dat bleek vanavond bij de behandeling van de onderwijsbegroting van 2025.

Veel oppositiepartijen zijn tegen de geplande onderwijsbezuinigingen van in totaal bijna 2 miljard euro en dat dreigt voor problemen te zorgen in de Eerste Kamer. Daar heeft de coalitie geen meerderheid en is de steun van een van de oppositiepartijen echt nodig. Een oplossing is nog niet in zicht.

De coalitiepartijen vinden het niet hun taak om de oppositie tegemoet te komen, zo bleek in het debat. Ze willen zich aan gemaakte afspraken houden en benadrukken dat er nu eenmaal gekozen is om extra geld aan andere zaken uit te geven, zoals veiligheid, defensie en meer koopkracht.

VVD-Kamerlid Martens-America erkent dat ze "niet op de tafel staat te dansen" om de bezuinigingen. "Maar wij hebben gekozen voor veiligheid. Er is een oorlog aan de grenzen van Europa. Ik ga gemaakte afspraken niet zomaar naar buiten gooien."

Onderwijsbedrijfjes

De PVV, VVD en NSC benadrukken ook dat extra geld niet automatisch leidt tot betere onderwijskwaliteit. "Er is nog nooit zoveel geld, 50 miljard euro, aan onderwijs uitgegeven", aldus NSC-Kamerlid Soepboer. Hij verwijt D66 in het vorige kabinet "met geld te hebben gesmeten", zonder aanwijsbaar resultaat.

BBB-Kamerlid Van Zanten vindt het goed dat dit kabinet bekijkt of onderwijsgeld ook efficiënt wordt gebruikt. "We maken andere keuzes, maar we blijven wel investeren." De PVV vindt de afgesproken koers goed, ook omdat er volgens de partij te veel geld gaat naar onderwijssubsidies. "Er zijn 70.000 onderwijsdeskundigen en 40.000 onderwijsbedrijfjes en dat moet minder", aldus PVV-Kamerlid Van der Hoeff.

De afgelopen tijd komt er niet alleen vanuit oppositiepartijen, studenten en onderwijsinstellingen en wetenschappers stevige kritiek op de voorgenomen onderwijsbezuinigingen, maar ook vanuit bedrijfsleven en banken. Allerlei oppositiepartijen, zoals GroenLinks-PvdA, SP, D66, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Denk en JA21 hebben concretere voorstellen gedaan om de begroting op een aantal punten te veranderen. Ze hopen de coalitie daar enthousiast over te krijgen.

Oppositiepartijen waarschuwen de coalitie dat ze nu op een "blinde muur" afrijden in de Eerste Kamer. Als geen oppositiepartij tegemoet wordt gekomen, dreigt de begroting daar te sneuvelen. Dit zou betekenen dat huidige begroting - die van het kabinet-Rutte IV met veel extra onderwijsgeld - blijft.

PVV-Kamerlid Van der Hoeff zegt geen blinde muur te zien en NSC-Kamerlid Soepboer stelt dat "soms dingen geen muur zijn". Volgens de coalitiepartijen wordt er achter de schermen ook niet koortsachtig overleg gevoerd over het vinden van steun in de Eerste Kamer.

'Rollen niet verwarren'

De coalitie wijst vooral naar het kabinet: NSC-minister Bruins van Onderwijs en in mindere mate staatssecretaris Paul. Het is aan hen om steun te vinden in de Eerste Kamer, niet aan Kamerleden. "We moeten de rollen niet verwarren", aldus VVD-Kamerlid Martens-America. "Ik hoop dat de minister bezig is met de Eerste Kamer." De PVV hoopt op veel "creativiteit" van Bruins.

Het is nog onduidelijk wat Bruins gaat doen. Op X zei hij maandag in een reactie op de protesten van allerlei onderwijsinstanties dat hij de "frustratie" over de bezuinigingen snapt. "De realiteit is dat wij als kabinet andere keuzes hebben gemaakt. Ik ga er dan ook niet omheen draaien: ik ga geen extra euro's beloven of bezuinigingen terugdraaien." Donderdag komen de bewindslieden aan het woord over de onderwijsbegroting.