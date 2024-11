OM wil celstraffen tot vier jaar voor geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling

De vier mannen die volgens justitie tijdens oud en nieuw hulpverleners in het Gelderse Hedel met vuurwerk bekogelden moeten als het aan het OM ligt twee tot vier jaar de cel in. De straffen die het OM eist zijn gedeeltelijk voorwaardelijk.

Het is al jaren onrustig tijdens de jaarwisseling in Hedel. Dat rekent het OM de vier zwaar aan: "Deze verdachten wisten van tevoren dat ze dood en verderf konden zaaien", aldus de officier. "Dat hulpverleners verminkt of gedood konden worden, maakt voor de verdachten niets uit."

Bekogeld met vuurwerk

Ook de officier benoemde vandaag het "extreme" geweld. "Ik ben niet veel andere nieuwjaarszaken tegengekomen die vergelijkbaar zijn met wat hier gebeurd is. Zelfs niet bij rellen. Dat is ook wat de ME verklaart: het is onvergelijkbaar met andere inzetten. Dit was zo ontzettend hard en gevaarlijk."