Omroep Gelderland Zwaar vuurwerk in Hedel, tijdens de jaarwisseling

NOS Nieuws • vandaag, 09:04 Relschoppers jaarwisseling Hedel willen naar huis, rechter niet akkoord

Vier mannen die worden verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten tijdens de jaarwisseling in het Gelderse Hedel, komen niet vrij. De vier vroegen de rechtbank gisteren of ze hun rechtszaak thuis konden afwachten, maar de rechter ging daarmee niet akkoord.

De vier betoogden dat het slecht gaat met hun kinderen en dat ze hun baan of zelfs hun huis dreigen kwijt te raken zolang ze in de cel zitten, meldt Omroep Gelderland. De rechter ging niet mee in hun betoog: "Als er sprake is van zoiets heftigs op zo'n avond, dan moeten er wel heel zware persoonlijke redenen zijn om niet vast te blijven zitten."

De jaarwisseling in Hedel verliep uitermate onrustig. De Mobiele Eenheid moest meermalen optreden. De gemeente gaf een noodbevel af. Er werd volgens de politie extreem geweld gebruikt tegen hulpverleners. Hoewel het centrum van het dorp tot vuurwerkvrije zone was verklaard, werd zwaar vuurwerk afgestoken en naar politieagenten gegooid. Ook gingen twee auto's in vlammen op. Een aantal agenten liep gehoorschade of een hersenschudding op en deed aangifte van poging tot doodslag,

'Superstom'

"Superstom dat ik cobra's heb afgestoken, maar ik ben niet zo achterlijk dat ik dat naar mensen gooi", zei een 45-jarige verdachte uit Hedel gisteren bij de rechtbank in Zutphen. Hij vindt dat de tijd die hij nu al in de cel heeft gezeten niet in verhouding staat tot wat hij heeft misdaan.

"Ja, het is heftig wat hier is gebeurd. Maar er is niemand dood. Er zijn geen agenten die ledematen kwijt zijn geraakt of in een rolstoel zijn beland", aldus advocaat Tom Deckwitz, die een 29-jarige verdachte uit Ermelo bijstaat. "Agenten hebben wel letsel, maar dat valt gelukkig mee. Dan kan je niet na een half jaar nog spreken van een geschokte rechtsorde."

Strenge strafeisen

Maar justitie zag geen enkele reden om de vier nu vrij te laten. "Er komen heel stevige strafeisen aan, straks in november tijdens de rechtszaak. Die zullen langer zijn dan de tijd die de verdachten nu al vastzitten", aldus de officier. "Dit gedrag moet stoppen. De tribune zal tijdens de rechtszaak vol zitten met zeker vijftig politieagenten die hun collega's komen steunen."

De rechter volgde de argumentatie van de officier van justitie, tot groot verdriet van de aanwezige familie van de verdachten. De moeder van een 23-jarige verdachte uit Hedel hield huilend haar zoon vast, totdat hij weer met de parketpolitie mee moest, terug naar de gevangenis.

Op 26 november begint de inhoudelijke rechtszaak.