President Suriname belooft inwoners aandeel in olieopbrengsten

Correspondent Nina Jurna:

"Met het besluit lijkt president Santokhi zich te hebben laten inspireren door buurland Guyana. Ook daar zijn grote olievondsten gedaan, en krijgt de bevolking een geldbedrag van de staat. Tussen de positieve reacties in Suriname klinkt ook scepsis: eerst zien dan geloven. Bovendien zijn er volgend jaar verkiezingen, en hoopt Santokhi - ondanks kritiek op zijn beleid - opnieuw te worden gekozen. Deze maatregel zou hem kunnen helpen aan populariteit te winnen.

Opvallend is dat er expliciet is gezegd dat iedereen die zich in Suriname bevindt en bij de belastingdienst bekend is, in aanmerking komt, terwijl er ook honderdduizenden Surinamers met de Surinaamse nationaliteit of in Suriname geboren, in het buitenland wonen. Met het besluit lijkt Santokhi ook vooruit te willen lopen op zorgen die vaker te horen zijn in de Surinaamse samenleving dat er weinig van de natuurlijke hulpbronnen bij de bevolking terechtkomt."