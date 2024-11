OM eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs voor moorden Alblasserdam en Vlissingen

Bekentenis

De 40-jarige S. uit Oud-Alblas schoot in mei 2022 een 34-jarige medewerker van zorgboerderij Tro Tardi en een 16-jarig meisje dat daar te gast was dood. Daarbij raakten ook een 12-jarige jongen en een vrouw van 20 zwaargewond.

Een paar dagen daarvoor had S. een schoenmaker in Vlissingen gedood om zijn pas aangeschafte wapen te testen.

Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad op de zorgboerderij en vluchtten het weiland of de stallen in. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam. Hij had zelf 112 gebeld en bekende direct.

Hij was zelf cliënt geweest op de zorgboerderij, waar hij niet meer mocht komen omdat hij daar in 2017 een korte relatie met een jong meisje had gehad.