Stortplaatsen Rijkswaterstaat voor verontreinigde bagger lopen sneller vol

Speciale stortplaatsen voor zwaar vervuilde bagger lopen veel sneller vol dan verwacht. Dit gebeurt doordat bijna alle rivieren in Nederland zwaar vervuild zijn met PFAS. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving in Trouw .

Rijkswaterstaat heeft begin deze eeuw voor verontreinigde bagger speciale stortplaatsen aangelegd, onder meer in het Hollands Diep, het Ketelmeer en op de Maasvlakte. Daar zou minimaal vijftig jaar gestort kunnen worden. Maar volgens Trouw denken de baggeraars dat de stortplaatsen al over tien tot vijftien jaar vol zitten. Rijkswaterstaat houdt het op twintig jaar.

Omdat de aanleg van nieuwe stortplaatsen al gauw tien jaar duurt, zegt Rijkswaterstaat dat medewerkers nu al moeten gaan nadenken over oplossingen voor het geval de depots vol zijn. "Stoppen met baggeren is geen optie."

De stortplaatsen lopen niet alleen sneller vol door verscherpte regels rond PFAS, maar ook zit er veel PFAS in de rivieren vanuit Duitsland. Dat land weigert te stoppen met industriële lozingen in de Rijn. In Nederland worden de lozingen van PFAS-stoffen al afgebouwd en staan de chemische stoffen op een lijst van zeer zorgwekkende stoffen.