Storm Bert leidt tot zeldzaam hoge waterstanden in Friesland

Storm Bert, die afgelopen weekend in Ierland en het Verenigd Koninkrijk behoorlijk tekeer ging, heeft ook in Friesland zijn sporen nagelaten. Op verschillende plekken treedt het water bijna buiten de oevers. De gemalen draaien op volle toeren.

De wind die door storm Bert ook over Friesland waaide, heeft het water uit het zuiden voor een deel naar het noorden geblazen. Daardoor is er boven de lijn van Drachten tot Harlingen sprake van zeldzaam hoge waterstanden, aldus Wetterskip Fryslân. "Dit zijn situaties die eens in de 25 jaar voorkomen", zegt een woordvoerder van het waterschap tegen Omrop Fryslân. Onder meer bij Dokkum is dat het geval.