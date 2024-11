Duitsland werkt aan plan voor meer schuilkelders

Duitsland-correspondent Chiem Balduk:

"Dit plan, dat nog niet officieel is gepresenteerd, past bij de toegenomen zorgen in Duitsland over internationale dreigingen. Rusland wordt niet bij naam genoemd, maar het is geen geheim dat de zorgen over een eventuele aanval uit die hoek komt.

Er is een inhaalslag nodig, want de afgelopen decennia is er weinig aandacht besteed aan schuilplaatsen, en lag de focus meer op terrorismebestrijding en natuurrampen. Duitsland heeft duizenden bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, zowel in het oosten als in het westen. Maar die zijn grotendeels vervallen en onbruikbaar; anderen zijn juist verbouwd tot woning of atelier.

De autoriteiten willen nu vooral onderzoeken welke gebouwen gebruikt kunnen worden als schuilplaats, zoals parkeergarages en metrostations. Er wordt niet gedacht aan nieuwbouw van grote bunkers, want dat duurt te lang. Daarnaast wordt er getwijfeld over het nut daarvan, omdat hypersonische raketten binnen enkele minuten aankomen. In plaats daarvan moeten burgers aangemoedigd worden zelf veilige ruimtes te bouwen, door bijvoorbeeld de kelder te verstevigen."