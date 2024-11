Reuters Het Chinese schip dat in verband wordt gebracht met de kabelbreuken

NOS Nieuws • vandaag, 12:27 Reparatie datakabel in Oostzee begonnen na vermoedelijke sabotageactie

In de Oostzee is begonnen met de reparatie van een datakabel die vorige week werd beschadigd, vermoedelijk door sabotage. Het gaat om een communicatiekabel tussen de Finse hoofdstad Helsinki en de Duitse havenstad Rostock.

De Finse exploitant zegt dat een speciaal schip vanuit Calais is aangekomen op de plek van de breuk. De C-Lion1-kabel, een glasvezelkabel van bijna 1200 kilometer, moet nog deze maand gerepareerd zijn. Het internetverkeer is door de breuk niet gehinderd, doordat er andere kabels zijn die het wegvallen van het signaal opvangen.

De breuk in de kabel werd een week geleden vastgesteld, vlak bij het Zweedse eiland Öland. Nog geen 24 uur daarvoor was er ook een breuk ontstaan in een andere communicatiekabel in de Oostzee. Die ligt tussen het Zweedse eiland Gotland en Litouwen en meet 218 kilometer.

Chinees schip

Hoe de breuken zijn ontstaan is niet opgehelderd, maar onder meer de Zweedse politie is een onderzoek gestart vanwege vermoedens van sabotage. Er wordt onder andere gekeken naar een Chinees vrachtschip, de Yi Peng 3. Dat schip zou op beide plekken zijn geweest, steeds rond het moment dat de kabels uitvielen.

Het schip ligt inmiddels voor anker bij het eiland Anholt in het Kattegat, tussen Denemarken en Zweden. Schepen van verschillende NAVO-landen houden het in de gaten. Of de Yi Peng 3 op last van de autoriteiten stilligt is onduidelijk. China zegt "in goed contact" te staan met alle betrokken partijen.

Verloren anker

Vorig jaar raakten in de Oostzee ook telecomkabels en een gasleiding beschadigd. De Finse politie denkt dat een Chinees containerschip toen de boosdoener was. Op de zeebodem werd een anker gevonden dat zeer waarschijnlijk van dat schip afkomstig was.

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius zei vorige week dat de kabels moedwillig zijn beschadigd. Een ongeluk doordat een anker net ongelukkig terechtkwam, sluit hij uit. "Daarom moeten wij concluderen - zonder dat we duidelijk kunnen zeggen wie er verantwoordelijk is - dat hier sprake is van een hybride actie. En we moeten ervan uitgaan, zonder zekerheid te hebben, dat dit sabotage was."

Hybride oorlogsvoering is een militaire strategie die de conventionele oorlogsvoering mengt met niet-militaire middelen zoals desinformatie, propaganda, politieke intimidatie en ook sabotage.

Gaspijpleiding

Veiligheidsexperts zeggen al langer dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa, vanwege de Europese steun voor Oekraïne. Russische schepen worden geregeld gespot op plekken in de Oostzee waar belangrijke infrastructuur op de zeebodem ligt.

In een gezamenlijke verklaring zeiden de ministeries van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Finland begin vorige week dat de Europese veiligheid niet alleen bedreigd wordt door de Russische agressie in Oekraïne maar ook door hybride oorlogsvoering door "kwaadwillende actoren".

De grootste sabotageactie in de Oostzee was twee jaar geleden, toen de gaspijpleiding Nord Stream werd opgeblazen. In Duitsland loopt daarnaar nog altijd een onderzoek. Sluitend bewijs is nooit vrijgegeven maar in augustus werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Oekraïner. Die zou op een zeilschip hebben gezeten dat wordt verdacht van de sabotage.