NOS De gemeente spreekt van 'een menselijke fout'

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • gisteren, 16:20 Gemeente Helmond betaalt oplichters valse factuur van 93.000 euro

De gemeente Helmond is voor bijna een ton opgelicht. Dat melden burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Medewerkers van de gemeente kregen eind september een factuur van 93.000 euro toegestuurd van een bekende leverancier. Die leverancier zou een nieuw rekeningnummer hebben. De factuur werd betaald door de gemeente.

De gemeente ontving op 15 november een aanmaning van de daadwerkelijke leverancier, omdat de factuur nog steeds niet betaald was. Zo ontdekte de gemeente dat het geld naar een ander rekeningnummer was overgemaakt, oftewel naar fraudeurs.

'Menselijke fout'

De valse factuur was voorzien van logo, contactgegevens en een nephandtekening. De gemeente zegt dat de betrokken medewerker(s) niet scherp genoeg waren op het nieuwe rekeningnummer.

"Bij het controleren van het verzoek tot aanpassing van de bankgegevens is de afgesproken werkwijze niet volledig gevolgd", zegt de gemeente. "Het afwijkende herkomstadres van de e-mail had tot nader onderzoek moeten leiden. En het verzoek had via een ander kanaal, bijvoorbeeld telefonisch, gecontroleerd moeten worden. Dit is niet gebeurd."

De gemeente spreekt van een menselijke fout.

Phishing

De oplichters hadden alle correcte gegevens van de leverancier verkregen via een phishingmail. Er is dus geen sprake van een lek bij de gemeente zelf. "Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is er geen fout in onze systemen ontdekt, noch dat een onbekende toegang heeft gehad tot onze systemen."

Volgens de gemeente Helmond is het betrokken team zeer ontdaan. "Met volle inzet werken zij aan een verdere aanscherping van de werkprocessen."

Helmond doet aangifte en probeert via de bank het geld terug te krijgen.