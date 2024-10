Friese boer onbedoeld betrokken bij oplichtingszaak, 'sneu voor die mensen'

In samenwerking met

Een melkveehouder uit het Friese dorp Sint Jacobiparochie is onbedoeld het middelpunt geworden van een oplichtingszaak. Een oplichter gebruikte de bedrijfsgegevens van de boer om trekkers aan te bieden die helemaal niet bestonden.

De slachtoffers dachten dat ze een nieuwe tractor hadden gevonden, maar wanneer zij naar het melkveebedrijf van Faassen reisden, ontdekten ze dat ze waren opgelicht. Enkelen hadden al een aanbetaling gedaan. "Het is wel sneu voor die mensen. Ze hadden het vrij snel door toen ze hier aankwamen", zegt Faassen tegen Omrop Fryslân .

Slachtoffers uit het hele land

Een ander slachtoffer, een man uit Limburg, had een aanbetaling van 650 euro gedaan voor een trekker die hij voor zijn neef in Tsjechië wilde kopen. "Hij wilde de trekker nog eens goed bekijken voordat hij hem mee zou nemen, maar er was natuurlijk niets", zegt Faassen.