VVD-fractievoorzitter Schippers vertrekt uit Eerste Kamer

Schippers is nog maar anderhalf jaar senator. Haar terugkeer in politiek Den Haag, na een carrière in het bedrijfsleven, ging gepaard met grote verwachtingen. De VVD zocht destijds naar een opvolger voor partijleider Rutte. Schippers, die eerder minister van Volksgezondheid en informateur was, werd genoemd als kanshebber.

Opvolger

Volgens Schippers is de politiek er de afgelopen jaren "niet rustiger op geworden". Daardoor gaat er meer tijd in het fractievoorzitterschap zitten dan ze van tevoren had gedacht. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is in principe parttime: Kamerleden komen meestal een dag per week naar de senaat.