Verdachten in moordzaak van rabbijn in VAE zijn drie Oezbeken

De drie verdachten die in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) vastzitten voor de dood van een rabbijn zijn drie Oezbeken. Het gaat om twee mannen van 28 en een van 33 jaar die gisteren zijn opgepakt. Het is niet bekend wat de aanklachten tegen hen zijn.

Drietal vanuit Iran aangestuurd volgens Israël

Het drietal zou volgens Israëlische veiligheidsdiensten vanuit Iran zijn aangestuurd. De autoriteiten in de Emiraten melden niks over een mogelijke rol van Iran in hun verklaring. De Iraanse ambassade in Abu Dhabi ontkent alle beschuldigingen.