Doden en vermisten door overstromingen en aardverschuivingen op Sumatra

Door de hevige regenval van afgelopen weekend traden rivieren buiten hun oevers in vier bergachtige gebieden in de provincie Noord-Sumatra. De politie en het leger zoeken samen met reddingswerkers naar mensen onder de modder en onder puin.

Op Sumatra is het momenteel regenseizoen, dat tot maart duurt. Daardoor komen overstromingen en aardverschuivingen veel voor in het gebied.

In december vorig jaar kwamen twaalf mensen om nadat een kratermeer op het eiland was overstroomd als gevolg van hevige regenval. Het Tobameer is het grootste vulkaanmeer ter wereld en trekt veel toeristen aan. Het lichaam van één slachtoffer werd later gevonden.