RIVM: in 2050 heeft 64 procent overgewicht, vooral toename bij jongeren

Overgewicht

Voor het berekenen van overgewicht wordt wel gerekend met de Body Mass Index (BMI). Dit is het gewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Een volwassene heeft overgewicht bij een BMI van 25 of hoger. Een BMI van 25 tot 30 wordt matig overgewicht genoemd. Bij een BMI van 30 of hoger heeft iemand ernstig overgewicht, oftewel obesitas.

In de wetenschappelijke wereld is er discussie of het BMI niet te bepalend is. Om te bepalen hoe groot gezondheidsrisico's zijn zou meer gekeken moeten worden naar de hoeveelheid buikvet en naar de fysieke en mentale gesteldheid van mensen.