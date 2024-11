Real komt dichter bij koploper Barcelona, Mbappé na maand weer trefzeker

Real Madrid heeft het gat met koploper FC Barcelona in de Spaanse LaLiga verkleind tot vier punten. De Koninklijke won in een eenzijdig duel ruim bij Leganés: 0-3.

Mbappé breekt de ban

Real blafte voor de rust wel, maar beet zelden. Kylian Mbappé doorbrak met zijn eerste treffer in ruim een maand de impasse. Op aangeven van Vinícius Júnior tikte hij enkele minuten voor rust raak.

Mbappé ontbrak in de afgelopen interlandperiode voor de tweede keer op rij in de Franse selectie. Op 19 oktober had hij voor het laatst het net gevonden namens Real.