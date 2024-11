Poolse oppositiepartij PiS kiest historicus Nawrocki als presidentskandidaat

Volgens Poolse media had de PiS moeite om een geschikte kandidaat te vinden. Verschillende politieke zwaargewichten zouden zich ervoor hebben gemeld, maar de partijleiding vreesde voor een afrekening door de kiezers voor de jaren waarin de PiS aan de macht was. Diverse partijleden zijn betrokken bij corruptieschandalen.

Einde termijn Duda

In het Poolse parlement had de conservatieve PiS jarenlang de meerderheid, maar verloor die bij de verkiezingen in 2023. De Burgercoalitie van premier Tusk nam de macht over. Wel levert de PiS nog de president, maar Andrzej Duda zit aan het eind van zijn maximale termijn en kan niet opnieuw president worden.