Burgemeester van Warschau opnieuw presidentskandidaat in Polen

Op een bijeenkomst van de Burgercoalitie in hoofdstad Warschau werd duidelijk dat Trzaskowski bijna 75 procent van de stemmen had gekregen. Zijn tegenstander, de huidige minister van Buitenlandse zaken Sikorski, bleef steken op 25 procent. Ruim 22.000 partijleden hadden hun stem uitgebracht.

Trzaskowski was al langer de gedoodverfde kandidaat van de Burgercoalitie. Toch leek het de afgelopen weken spannend te worden. Minister van Buitenlandse Zaken Sikorski profileerde zich met zijn ruime ervaring op het internationale toneel als de betere kandidaat gezien de spanningen met Rusland. Trzaskowski won toch overtuigend met driekwart van de stemmen, onder meer omdat uit peilingen is gebleken dat hij de beste kans maakt om de kandidaat van PiS te verslaan."

"Premier Tusk kijkt reikhalzend uit naar de presidentsverkiezingen, want die zijn bepalend om hervormingen door te voeren. De huidige president Duda komt uit het kamp van de vorige regering, van de rechts-conservatieve partij PiS, en houdt hervormingen bijvoorbeeld op het gebied van de rechtsstaat tegen. Tusk heeft veel van zijn beloftes daardoor niet kunnen waarmaken. Als Trzaskowski de verkiezingen wint, zal hij een president hebben die meewerkt in plaats van tegenwerkt.

Trzaskowski nam het bijna vijf jaar geleden op tegen Duda, maar verloor de presidentsverkiezingen nipt. De kandidaat van de centrumrechtse coalitie tekende destijds vergeefs protest aan tegen de uitslag . Volgens Trzaskowski waren de verkiezingen oneerlijk verlopen in het voordeel van PiS. Hij wees er bijvoorbeeld op dat de toenmalige regeringspartij van publieke omroep TVP een politieke spreekbuis had gemaakt.

Na een jarenlange overmacht verloor PiS bij de parlementsverkiezingen van 2023 de meerderheid in het parlement. De Burgercoalitie heeft samen met andere partijen de macht overgenomen. Tusk werd in december vorig jaar opnieuw premier, een functie die hij tussen 2007 en 2015 ook heeft vervuld.

Karol Nawrocki

De PiS-partij heeft nog geen presidentskandidaat gepresenteerd, maar volgens Poolse media is besloten om Karol Nawrocki naar voren te schuiven. Dat wordt naar verwachting morgen bekendgemaakt. Al zegt de partij in een reactie op deze berichten dat er nog geen besluit is genomen.

Nawrocki is relatief onbekend in de landelijke politiek. Hij staat momenteel aan het hoofd van een instituut dat onder meer onderzoek doet naar de Poolse geschiedenis. Voorheen was hij de directeur van het Tweede Wereldoorlogmuseum in Gdansk.