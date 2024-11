Slap Ajax worstelt zich langs PEC in Arena, eerste eredivisiegoal Brobbey

Mede dankzij het eerste eredivisiedoelpunt dit seizoen van Brian Brobbey heeft een matig Ajax een gelukkige overwinning geboekt op PEC Zwolle in de Johan Cruijff Arena: 2-0.

Het betekent dat de verhoudingen in de top van de eredivisie blijven zoals die waren voor de dertiende speelronde van de eredivisie, met Ajax op de derde plaats.

De bezoekers kwamen er meerdere keren gevaarlijk door en via Dylan Vente en Dylan Mbayo volgden er ook kansen. Ajax-keeper Remko Pasveer had het druk, maar hield zijn doel schoon.

Na goal voor Oranje ook goal voor Ajax

Coach Francesco Farioli wond zich aan de zijlijn flink op over het gebrek aan scherpte van zijn team. De Amsterdammers hadden geluk dat PEC niet tot scoren kwam. Toen viel de goal aan de andere kant.

Taylor zette voor van links, Davy Klaassen stond klaar om af te drukken bij de eerste paal, maar de bal belandde via PEC-verdediger Anselmo Mac Nulty bij Brobbey, die van dichtbij het net vond.

Afgelopen dinsdag vond Brobbey ook het net voor Oranje en tegen Maccabi Tel Aviv (5-0) in de Europa League had de spits deze maand eveneens gescoord in de Europa League.