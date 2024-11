Basketballers pakken broodnodige zege op Tsjechië om kans te houden op EK

De Nederlandse basketballers houden kans op plaatsing voor het Europees kampioenschap in 2025. Oranje boekte zondag thuis een zwaarbevochten 77-70 kwalificatiezege op Tsjechië.

Na de eerste drie duels in groep F te hebben verloren, diende Nederland een zege te boeken om in de race te blijven. Vier dagen geleden ging Oranje nog met 96-74 onderuit in Tsjechië.