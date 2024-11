Basketbalsters pakken tegen Oostenrijk tweede zege in EK-kwalificatie

De Nederlandse basketbalsters hebben hun tweede zege geboekt in de strijd om EK-kwalificatie. Net als vorig jaar was de ploeg van bondscoach Vincent van Sliedregt Oostenrijk ruim de baas: 73-57.

Nederland is daardoor nog altijd in de race voor het eerste EK-ticket sinds 1989.

Nederland staat momenteel tweede in de kwalificatiepoule. De nummers één en de beste vier nummers twee plaatsen zich voor het EK.

Het eerste kwart in Wenen was van een hoog niveau: aan beide kanten vlogen de driepunters erin. Oostenrijk, de nummer tachtig van de wereld, hield knap gelijke tred en bleef tot de rust (33-36) in de buurt van Oranje, dat vijftigste staat.