AFP De Iraanse vlag bij het hoofdkwartier van het VN-atoomagentschap

NOS Nieuws • vandaag, 16:56 Iran gaat weer over atoomprogramma praten met westerse landen

Iran gaat praten met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over het nucleaire programma. Het gesprek vindt vrijdag plaats, heeft een woordvoerder van de Iraanse regering gezegd. Het is de eerste keer dat de landen hierover in gesprek gaan sinds Masoud Pezeshkian president van Iran is.

Dinsdag bleek uit een uitgelekt rapport van het VN-atoomagentschap IAEA dat Iran mogelijk bereid is om de productie van verrijkt uranium af te bouwen. In ruil daarvoor zouden westerse landen hun sancties moeten afzwakken.

Donderdag nam het Internationaal Atoomagentschap nog een resolutie aan waarmee Iran dringend opgeroepen wordt om beter samen te werken. Ook wordt daarin gevraagd om uitleg over deeltjes hoogverrijkt uranium die in het land zijn gevonden. Frankrijk, Duitsland en het VK steunden die resolutie. In reactie daarop activeerde Iran enkele geavanceerde centrifuges waarmee uranium verrijkt kan worden.

Geklapte deal

Het nucleaire programma van Iran is al jaren onderwerp van gesprek en van grote zorgen bij Israël en het Westen. In 2015 sloot Iran een akkoord met de VS, het VK, de EU, China en Rusland. Daarin werd afgesproken dat Iran zijn uranium niet boven 3,67 procent mag verrijken, in ruil voor het versoepelen van economische sancties tegen het land.

In 2018 stapte president Trump uit de deal. Er volgden weer sancties tegen Iran en het land hield zich niet meer aan de afspraken. De productie van verrijkt uranium werd flink opgevoerd. Inmiddels verrijkt Iran uranium tot 60 procent. Hiermee is het land een stuk dichter bij de benodigde 90 procent voor het maken van een kernwapen.

Het regime in Iran heeft altijd ontkend dat het verrijkt uranium voor militaire doeleinden gebruikt. Het land zou de spanningen in de regio nu willen verminderen. Daarnaast zou Iran volgens het Japanse persbureau Kyodo uit de nucleaire impasse willen komen voordat Donald Trump in januari opnieuw president van de Verenigde Staten wordt.

Eerder dit jaar maakte de NOS deze video over het atoomprogramma van Iran:

6:25 Hoe snel kan Iran (in het geheim) een kernwapen maken?