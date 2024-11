Persbureau Heitink De politie op de plek waar het tweede lichaam werd gevonden

In samenwerking met Oost NOS Nieuws • vandaag, 16:34 • Aangepast vandaag, 17:49 Lichamen van ouder echtpaar (78) gevonden op twee plekken in Zwolle

In Zwolle zijn vandaag op verschillende plekken twee lichamen gevonden. Volgens de politie gaat het om een echtpaar, een vrouw en een man van beiden 78 jaar.

Het eerste lichaam werd vanochtend gevonden in een woning aan het Wipstrikpark. Na de vondst deed de politie onderzoek in de omgeving, waarna volgens Oost in het nabijgelegen Almelose Kanaal de tweede dode werd gevonden.

Het is niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie doet daar onderzoek naar. "Hoewel we daar momenteel volop mee bezig zijn, is wel duidelijk dat het gaat om een echtpaar", meldt de politie.

Over de doodsoorzaak is niets bekend. Omdat het onderzoek nog gaande is, wil de politie verder geen informatie geven.