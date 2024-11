Zes doden bij zwaar verkeersongeval net over de grens bij Enschede

In de Duitse stad Ochtrup, net over de grens bij Enschede, zijn zes mensen afgelopen nacht om het leven gekomen bij een zwaar auto-ongeluk.

Op een provinciale weg kwamen twee auto's frontaal met elkaar in botsing, nadat een van de auto's door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Mogelijk raakte een van de auto's na een spoorwegovergang in een slip.

Volledig uitgebrand

Op beelden is te zien dat van beide auto's weinig over is en dat ze volledig zijn uitgebrand. Volgens de Duitse politie werd een van de bestuurders door de botsing uit zijn auto geslingerd en was die persoon op slag dood, net als de bijrijder. In de andere auto zaten vier personen. Ook zij overleden ter plaatse.