NOS Nieuws • vandaag, 18:29 Europees Parlement geeft groen licht voor alle Eurocommissarissen

Het Europees Parlement heeft na een harde politieke strijd ingestemd met de benoeming van de Eurocommissarissen voor de nieuwe Europese Commissie.

De afgelopen weken liep de politieke spanning in het parlement hoog op, omdat de grote partijen weigerden in te stemmen met elkaars belangrijkste kandidaat-commissarissen.

Zo weigerden de sociaaldemocraten en liberalen in te stemmen met de rechts-radicale Italiaanse kandidaat Raffaele Fitto. Hij is lid van de partij van de Italiaanse premier Meloni, Fratelli d'Italia. Ze vonden dat iemand met zijn achtergrond een veel te belangrijke post zou krijgen in de Commissie.

Omgekeerd blokkeerden de christendemocraten de Spaanse kandidaat EU-commissaris Teresa Ribera. De sociaaldemocraat ligt in haar thuisland onder vuur van Spaanse christendemocraten naar aanleiding van de overstromingen in Valencia.

Cruciale rol christendemocraten

Op de achtergrond speelt de angst onder de pro-Europese middenpartijen dat de machtige christendemocratische partij in de toekomst te makkelijk zaken zou gaan doen met radicaal rechts in het Europees Parlement. In de vorige periode was er een coalitie van middenpartijen die in de EU de koers bepaalde.

Na de Europese verkiezingen van afgelopen juni, is dat veranderd. De christendemocraten zijn veruit de grootste partij geworden en zijn nodig voor elke werkbare meerderheid. Ze kunnen daardoor meerderheden vormen met zowel de pro-Europese middenpartijen als met de rechts-radicale partijen die een grotere rol opeisen.

Intentie

Vandaag werd hier alsnog een oplossing gevonden door een verklaring op te stellen over de koers van Europa voor de komende jaren. Daarin spreken de partijen de intentie uit om de komende jaren constructief samen te werken.

Voor de sociaaldemocraten was dit uiteindelijk voldoende om het verzet tegen de Italiaanse Fitto op te geven. Omgekeerd hieven de christendemocraten hun blokkade tegen de Spaanse kandidaat Ribera op. Wel vinden ze nog altijd dat Ribera moet opstappen als ze in de toekomst vervolgd wordt voor haar betrokkenheid bij de overstromingen in Spanje.

Het akkoord van vandaag geldt voor alle afzonderlijke commissarissen. Volgende week woensdag stemt het Europees Parlement in Straatsburg nog een keer over de gehele Europese Commissie. Als er in die stemming groen licht komt kan de nieuwe ploeg van Ursula von der Leyen op 1 december van start.