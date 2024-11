Europees Parlement stemt in met Hoekstra als klimaatcommissaris

Wat te doen met auto’s?

Zowel de linkse en rechtse groepen in het parlement begonnen tijdens de hoorzitting over hetzelfde: auto's. De Europese auto-industrie verkeert in zwaar weer. Een langzame groei in vraag naar elektrische auto's in Europa en Chinese concurrentie leiden tot problemen.

Het parlement was eensgezind over de noodzaak om de auto-industrie te helpen, maar ze zien andere oplossingen. Rechtse partijen in het parlement vroegen Hoekstra om het verbod op de verkoop van nieuwe verbrandingsauto's in 2035 van tafel te vegen. Terwijl linksere partijen aandrongen op maatregelen om de vraag naar elektrische auto's te vergroten, bijvoorbeeld door snellere elektrificatie van bedrijfswagens.

Voor Hoekstra was dat een van de belangrijkste balansoefeningen tijdens zijn hoorzitting. Hij hield stevig vast aan de bestaande doelen. Wel gaf hij aan in gesprek te gaan met de Europese autofabrikanten om te zoeken naar oplossingen. Ook zei hij open te staan voor maatregelen om de vraag te stimuleren, maar hij bleef vaag over de exacte invulling daarvan.