ANP Een locatie van Kafra Housing in Venlo, ter illustratie

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 18:19 Toch nieuw onderkomen voor meer dan 200 arbeidsmigranten in Den Haag

Een groep van 260 arbeidsmigranten in Den Haag wier uitzendbureau geen nieuwe woonruimte kon regelen, krijgt toch onderdak. Twee jaar lang werden de migranten illegaal gehuisvest en toen de gemeente dat verbood, zei het uitzendbureau geen betaalbare woonplek meer te kunnen vinden.

Door berichtgeving in de media is dat nu toch gelukt, schrijft Omroep West. Verschillende verhuurders meldden zich afgelopen week bij de gemeente, waaronder Kafra Housing. Hier gaat uitzendbureau Jobcenter Haaglanden op korte termijn 300 woningen huren, zodat alle arbeidsmigranten die het in dienst heeft onderdak hebben.

Wooncrisis

Jobcenter huisvest sinds twee jaar 320 arbeidsmigranten in tijdelijke woningen op een voormalig tenniscomplex aan de Jaap Edenweg. De gemeente Den Haag waarschuwde meermaals dat deze woonruimte illegaal en ongeschikt is. Er werd een dwangsom van 100.000 euro opgelegd, die het uitzendbureau betaalde. Toen er niets veranderde, sommeerde de gemeente het uitzendbureau twee weken geleden om het wooncomplex te ontruimen en de arbeidsmigranten elders onder te brengen.

Dat lukte in eerste instantie niet voor iedereen. Voor slechts 60 mensen werd nieuwe woonruimte gevonden. Volgens de directeur van Jobcenter Mümin Gezizi werd maandenlang dag en nacht gewerkt om een huis te vinden voor de overige 260 mensen, maar lukte dat niet.

Het handelen van Jobcenter veroorzaakte boosheid in de Haagse gemeenteraad. Wethouder Martijn Balster (PvdA) leverde vorige week stevige kritiek. Volgens hem is het kwalijk dat een bureau dat al twee jaar zonder geldige vergunning woningen verhuurt, geen plan had om eigen werknemers vervangende huisvesting te bieden. De groep van 260 arbeidsmigranten zou in december op straat komen te staan.

Bijna rond

Nu is dat dus toch nog voorkomen. Directeur Gezizi is blij dat de arbeidsmigranten elders ondergebracht kunnen worden. "De afgelopen weken zijn we hard bezig geweest met het vinden van een nieuwe plek", zegt hij. "Nu is het bijna rond. Ik ben vooral heel blij dat we onze mensen op een andere plek kunnen onderbrengen."

Wethouder Balster is ook tevreden dat er zo snel een oplossing is gekomen. "Het is goed om te zien dat de branche haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt als de nood aan de man is. Het laat zien dat het dus ook echt anders kan."