Medewerker presidium vervolgd om lekken informatie over onderzoek naar Arib

Justitie vervolgt een medewerker van het presidium van de Tweede Kamer voor het schenden van het beroepsgeheim. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze in september 2022 naar de pers heeft gelekt dat het presidium een onderzoek wilde instellen naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag.