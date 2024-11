A. Peulen Winters weer in Eindhoven

NOS Nieuws • vandaag, 17:04 Drukte op de weg door winterse buien, ook vanavond kan het glad zijn

Door winterse buien is de avondspits vandaag extra druk. De ANWB ziet vooral veel vertraging in het midden en het zuiden van het land.

Sinds vanochtend kan het in het westen, midden en zuiden van het land plaatselijk glad zijn door felle hagelbuien en (natte) sneeuw. Vooral in het zuiden kan het op sommige plaatsen wit zijn. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe is het relatief rustig.

Door het winterse weer was het vanochtend al extra druk op de weg. De ANWB zag ook in de middag nog veel files door buien in het midden van het land. "Toen zakte het weer een beetje in, maar aan het begin van de avondspits zitten we alweer op zo'n 550 kilometer file."

Aanvankelijk dacht het KNMI dat de gladheid tot de middag zou aanhouden, maar nu waarschuwt het weerinstituut dat het ook vanavond nog op sommige plekken korte tijd glad kan zijn.

In het westen worden nog buien met zware windstoten verwacht. En in het zuidoosten en oosten leiden nieuwe sneeuwbuien tot gladheid. In de nacht zakt de temperatuur onder nul en kunnen wegdelen bevriezen. "Houd hier rekening mee wanneer je de weg op gaat", zegt Rijkswaterstaat.

Vooral in het midden en zuiden van het land werden wegen en daken bedekt met een laagje sneeuw of hagel:

Marcel Houwer Sneeuwbui bij Groenlo

Ruben Dörper Een klein laagje sneeuw in Helmond vanmiddag