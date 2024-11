Wereldkampioene motocross Van Drunen breekt enkel op drie plekken

Van Drunen liep de enkelbreuk op bij een val tijdens een training in de Verenigde Staten. "Ik ben erg teleurgesteld", schrijft ze. "Gelukkig kon ik het eerste vliegtuig naar huis pakken. Nu is het wachten op de operatie."

Na die operatie zal duidelijk worden hoe lang de wereldkampioen is uitgeschakeld. Het nieuwe motocross-seizoen begint in het weekend van 5 en 6 april. Dan wordt in Italië de eerste grand prix van het seizoen 2025 verreden.

Afgelopen seizoen kroonde Van Drunen zich tot de jongste wereldkampioen. Ze was 17 jaar en 31 dagen toen ze de titel veiligstelde. Van Drunen nam het record over van de Australische Katherine Prumm op, die in 2006 een jaartje ouder was toen ze de wereldtitel vierde.