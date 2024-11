FNV en ProRail praten nog met elkaar, maar nieuwe stakingen dreigen

Het treinverkeer in Noord-Brabant en Limburg komt weer op gang na de staking bij spoorbeheerder ProRail vanochtend. Maar in de gesprekken tussen het bedrijf en vakbond FNV lijkt nog weinig schot te zitten.

Knoppen om aan te draaien

De looneis is niet in beton gegoten, zegt de bondsbestuurder. "Wij vragen niet aan ProRail om te tekenen bij het kruisje", zegt Kraijenoord. "Er zijn verschillende knoppen om aan te draaien."

Nieuwe acties

Voor vrijdag staan er nieuwe acties gepland in Zwolle, Groningen en Arnhem. Reizigers moeten ook komende week nog rekening houden met stakingen. Donderdag of vrijdag beslist de FNV of de acties worden uitgebreid. Dat is afhankelijk van de stand van de onderhandelingen.