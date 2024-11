Curlingmannen verliezen van Zwitserland, maar hoop op WK is nog niet vervlogen

De Nederlandse curlingmannen hebben hun zevende duel op het EK in het Finse Lohja verloren. In het duel met Zwitserland ging Oranje met 6-8 onderuit.

Al na het eerste end keek Nederland, met skip Wouter Gösgens, Tobias van der Hurk, Laurens Hoekman en Alexander Magan op de baan, tegen een achterstand aan. Die werd nog wel weggewerkt in het tweede end, maar daarna liep de Nederlandse ploeg achter de feiten aan.

Zwitserland, de nummer vijf van de wereld, hield de voorsprong stevig in handen en was na het negende end klaar met Oranje.

Nederland neemt het later vandaag om 18.00 uur nog op tegen Zweden. Donderdag staat het laatste groepsduel tegen Oostenrijk op het programma.

Het grote doel van de Nederlandse ploeg, dat nu zevende staat, is om een plek bij de eerste acht te veroveren. Dat betekent namelijk kwalificatie voor het WK volgend jaar in Canada. Daar liggen weer tickets klaar voor de Olympische Spelen van 2026 in Italië.