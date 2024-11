RTV Noord Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 10:22 Gronings Ommelander-ziekenhuis verkeert in grote financiële problemen

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda verkeert in grote financiële problemen. Vorig jaar leed het een verlies van 2,4 miljoen euro, terwijl was gerekend op een plus van 2,9 miljoen euro. Het Groningse ziekenhuis heeft om hulp gevraagd, onder andere bij de provincie.

Het Ommelander Ziekenhuis is in 2018 geopend en ontstaan uit een fusie van de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Al sinds de opening zijn er financiële problemen, meldt RTV Noord. Op dit

De bouw van het ziekenhuis kostte meer dan 125 miljoen euro en is betaald met leningen van onder meer de provincie, banken, zorgverzekeraar Menzis en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Stijgende personeelskosten

De afgelopen jaren was sprake van tegenvallende resultaten met verschillende oorzaken, zoals een gebrek aan specialistisch personeel, stijgende personeelskosten, een hoog ziekteverzuim en te weinig patiënten. Gevolg is dat het ziekenhuis de rentelasten voor de bouwleningen nauwelijks meer kan opbrengen. De totale openstaande schuld bedraagt nog zo'n 71 miljoen euro

Het bestuur van het Noord-Groningse ziekenhuis probeert de financiële nood nu te lenigen. Zo is de provincie verzocht om twee jaar lang geen rente te innen op de lening van 10 miljoen euro. Maar de provincie heeft dat verzoek afgewezen en wil niet verder gaan dan uitstel van rentebetaling over het eerste kwartaal van 2025.

Uitstel van rentebetaling over een kwartaal scheelt het ziekenhuis zo'n 60.000 euro. "Geen substantieel bedrag", aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie. "Maar het is wel een mooie handreiking en het symboliseert het meedenken van de provincie met onze situatie en het belang van het ziekenhuis voor de regio."

Medio 2025

Op de vraag of het Ommelander Ziekenhuis de banken, Menzis en het UMCG ook heeft gevraagd om te hulp te schieten, geeft het ziekenhuis geen concreet antwoord. "Wij zijn in gesprek met alle partijen om te onderzoeken wat zij binnen hun mogelijkheden kunnen bijdragen. Uit de verkennende gesprekken met de provincie kwam de optie van uitstel van rentebetaling naar voren", laat de woordvoerder weten. "We streven ernaar om uiterlijk medio 2025 alle uitkomsten duidelijk te hebben."

Het UMCG zegt desgevraagd "vertrouwen te hebben in een gezamenlijke aanpak van onder meer de provincie, ziekenhuizen en zorgverzekeraars" en wil verder niet reageren op de penibele financiële situatie waarin het ziekenhuis in Scheemda verkeert.

Rapportcijfer 1

Eind oktober beoordeelde accountantskantoor BDO de financiële positie van het ziekenhuis over 2023 met het rapportcijfer 1. Daarmee staat het Ommelander Ziekenhuis onderaan de ranglijst van alle niet-academische ziekenhuizen in Nederland.

Bij de beoordeling woog zwaar mee dat het ziekenhuis niet in staat is om z'n schulden af te lossen. Met andere woorden: het Ommelander Ziekenhuis kan niet voldoen aan de voorwaarden die de banken stellen aan leningen. Als de banken het ziekenhuis aan de regels zouden houden, kunnen ze het geleende geld direct opeisen en komt het voortbestaan in gevaar.

In gesprek

In een reactie op de BDO-beoordeling zei bestuurslid Hennie Sanders van het ziekenhuis vorige maand vertrouwen te houden in de toekomst. "Herstelmaatregelen kosten tijd. Voor 2025 zullen we zeker opnieuw in gesprek gaan met de banken", aldus Sanders. "We zijn nu alweer in gesprek."